La Guinée suspend les voyages de ses ministres à l’étranger

La Guinée suspend les voyages de ses ministres à l’étranger

Le gouvernement de la Guinée interdit à ses ministres de sortir du territoire national sans accord exceptionnel du chef de l'État durant les trois prochains...

"A compter de ce jour jusqu'au 31 décembre 2024, aucune sortie du territoire ne sera admise sauf accord exceptionnel du chef de l'État", a-t-il indiqué. De plus, "il est demandé à tous les ministres en mission à l'étranger d'y mettre fin et de regagner le territoire national, toute activité cessante, sur instruction du président, Mamadi Doumbouya".Par ailleurs, les secrétaires généraux des ministères ou les ambassadeurs accrédités auprès des pays et des institutions internationales seront chargés de la représentation de leur pays à l'extérieur, précise le texte.Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a expliqué au site d'information Guinéenews que M. Doumbouya avait pris cette décision afin de réduire des voyages jugés onéreux et futiles. C'est pour lui "une excellente décision pour une bonne [...] et rationnelle utilisation des ressources de l'Etat".

