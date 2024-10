https://fr.sputniknews.africa/20241011/martinique-francaise-laeroport-ferme-et-un-couvre-feu-installe-apres-la-reprise-des-violences-1068650251.html

Martinique française: l'aéroport fermé et un couvre-feu installé après la reprise des violences

Martinique française: l'aéroport fermé et un couvre-feu installé après la reprise des violences

Sputnik Afrique

La veille, quelques dizaines d'individus ont pénétré sur le tarmac de l'aéroport de Fort-de-France. Ils ont lancé des mélanges incendiaires sur les forces de... 11.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-11T19:56+0200

2024-10-11T19:56+0200

2024-10-11T19:56+0200

france

martinique

violences

manifestation

aéroport

couvre-feu

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/13/1068333570_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_fb696e02860041fb9f40c674e3b09626.jpg

Le territoire français dans la mer des Caraïbes est depuis septembre le théâtre de violences sur fond de manifestations contre la vie chère. Après une accalmie, les incidents ont repris lundi. Des locaux commerciaux ont été pillés, des bâtiments municipaux incendiés et l'autoroute reliant l'aéroport à la capitale de l'île bloquée. La préfecture de l'île a décrété un couvre-feu de 21 heures à 5 heures après que plusieurs membres des forces de l'ordre ont été blessés dans les affrontements. Les rassemblements et les manifestations sont interdits jusqu’à lundi. Les pharmacies de garde sont fermées, les hôpitaux reportent les visites non urgentes pour permettre des interventions d'urgence, les écoles sont également fermées.

france

martinique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, martinique, violences, manifestation, aéroport, couvre-feu