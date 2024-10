Lutte contre les épidémies, recherches, formation: Moscou s'investit dans la santé de l'Afrique

La Russie soutient la RDC dans la lutte contre l'épidémie de mpox en livrant des tests de détection et en formant des spécialistes locaux. En outre, des études ont été menées au Burundi, au Rwanda et en Ouganda.

Avec l'Afrique du Sud, la Russie œuvre sur le développement de nouveaux vaccins et sur leur production en masse.

Un programme d'assistance aux pays africains dans le domaine du bien-être sanitaire et épidémique a été lancé en 2023. Il prévoit la livraison de 10 laboratoires mobiles, la formation de plus de 350 spécialistes africains et des projets conjoints de recherche scientifique.