https://fr.sputniknews.africa/20241011/les-relations-internationales-sont-entrees-dans-une-ere-de-changements-radicaux-selon-poutine-1068637628.html

Les relations internationales sont entrées dans une ère de changements radicaux, selon Poutine

Les relations internationales sont entrées dans une ère de changements radicaux, selon Poutine

Sputnik Afrique

La Russie🇷🇺 est ouverte à la discussion des paramètres d’un nouvel ordre mondial avec tous les partenaires internationaux, a indiqué le Président russe lors du... 11.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-11T08:33+0200

2024-10-11T08:33+0200

2024-10-11T08:33+0200

turkménistan

vladimir poutine

russie

brics

sommet

iran

ordre mondial

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/0a/1068224481_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_fcacd13d5beb24f54107aae085210888.jpg

La paix et le développement universel ne peuvent être garantis qu’avec la prise en compte de l’opinion de chaque État et de chaque peuple, a-t-il ajouté. Les principes de respect et d'égalité entre les nations sont exigés dans le monde moderne dans le contexte de ces changements. Le Président russe a également invité les participants du forum au sommet des BRICS à Kazan, du 22 au 24 octobre. Visite de travail au TurkménistanM.Poutine est arrivé dans la nuit du 10 au 11 octobre dans la capitale turkmène, Achkhabad. Il participe au forum international "Les Relations entre les époques et les civilisations - la base de la paix et du développement". Le chef de l’État russe devrait s'entretenir avec le nouveau Président iranien, Massoud Pezechkian. Ils prévoient de discuter de la situation dans le Moyen-Orient. D'autres entrevues ne sont pas exclues, selon le conseiller de Poutine, Youri Ouchakov. En marge du forum, le Président russe a déjà tenu de brèves conversations avec ses homologues invités à l'événement.

turkménistan

russie

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turkménistan, vladimir poutine, russie, brics, sommet, iran, ordre mondial