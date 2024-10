https://fr.sputniknews.africa/20241011/legypte-lerythree-et-la-somalie-coopereront-pour-accroitre-les-capacites-de-larmee-somalienne-1068644900.html

L'Égypte, l'Érythrée et la Somalie coopéreront pour accroître les capacités de l'armée somalienne

Сette décision résulte d’une rencontre qui a eu lieu entre les dirigeants de ces trois pays à Asmara, en Érythrée, le 10 octobre 2024. 11.10.2024, Sputnik Afrique

Les parties vont approfondir la coopération et la coordination pour:Elles vont former également un comité tripartite des chefs de la diplomatie.Crise dans la régionLa situation dans la Corne de l’Afrique s’est aggravée en raison de la détérioration des relations entre l’Éthiopie et le gouvernement fédéral somalien. Début 2024, l'Éthiopie et la république non reconnue du Somaliland avaient signé un protocole d'accord en vertu duquel Addis-Abeba aura accès à la mer Rouge.Après cela, le Président somalien a signé une loi annulant l'accord entre le Somaliland et l'Éthiopie. À la mi-août, l'Égypte et la Somalie ont convenu d’une coopération militaire.Le dirigeant égyptien a aussi déclaré que son pays ne permettrait pas que la sécurité de la Somalie soit menacée.

