La Tanzanie dévoile le plus long pont d'Afrique de l'Est - images

La Tanzanie dévoile le plus long pont d'Afrique de l'Est - images

Long de 3,2 km, il a été construit au-dessus du lac Victoria dans la région de Mwanza. 11.10.2024, Sputnik Afrique

Le projet a été entièrement financé par le gouvernement tanzanien et construit par les entreprises China Civil Construction Group et China Railway.Le pont renforce désormais les liens de la Tanzanie avec des voisins comme le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, alimentant le commerce et le tourisme. En tant que seul pont à haubans extra-dosé dans la région du lac Victoria, il se classe également parmi les 10 ponts les plus longs d'Afrique. Il a été baptisé en hommage au défunt Président John Magufuli, qui avait initié le projet.

