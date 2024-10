https://fr.sputniknews.africa/20241011/la-russie-avance-dans-la-mise-au-point-dun-vaccin-contre-le-virus-de-marburg-1068648684.html

La Russie avance dans la mise au point d'un vaccin contre le virus de Marburg

La Russie avance dans la mise au point d'un vaccin contre le virus de Marburg

Cette information a été révélée par le ministre russe de la Santé à l'issue de la réunion avec ses homologues des BRICS. 11.10.2024, Sputnik Afrique

Des progrès ont également été réalisés dans la création d’un vaccin contre la fièvre du Nil occidental et la fièvre de Lassa, a fait savoir Mikhaïl Mourachko. Il a invité les pays des BRICS à coopérer dans ce domaine, notant que la Russie est prête à partager ses connaissances et ses moyens. Plus tôt, l'agence sanitaire russe avait relaté que le vaccin contre la fièvre de Marburg avait passé les études précliniques, démontrant son efficacité. Le dossier est en cours de préparation pour obtenir l'autorisation de procéder à des essais cliniques.

