Iran-Russie: combien de fois les Présidents des deux pays se sont-ils rencontrés?

Alors que l'entrevue entre les dirigeants russe et iranien a déjà commencé en marge du forum international au Turkménistan, Sputnik revient sur les précédents...

Programmée pour le 11 octobre à Achgabat, c’est la première rencontre entre Vladimir Poutine et Massoud Pezechkian et la 40e rencontre entre les chefs d'État russes et iraniens. Ainsi, Vladimir Poutine a rencontré Ebrahim Raïssi 6 fois et 1 fois Mohammad Mokhber lorsque celui-ci a pris la tête du gouvernement après la mort de Raïssi. Vladimir Poutine et Hassan Rouhani ont tenu le plus grand nombre de rencontres. Ils se sont vus 20 fois entre 2014 et 2020. Le Président iranien Mohammad Khatami a rencontré Vladimir Poutine à 4 reprises. Le Président Mahmoud Ahmadinejad a rencontré 3 fois Vladimir Poutine et 5 fois Dmitri Medvedev.

