Un cycliste burkinabè à Moscou pour "transmettre un message à Vladimir Poutine"

Un cycliste burkinabè à Moscou pour "transmettre un message à Vladimir Poutine"

"Vraiment, c'est pour le remercier pour ce qu'il fait pour l'AES", déclare à Sputnik Afrique Frédéric Kaboré. 10.10.2024, Sputnik Afrique

L'amoureux du vélo souhaite également "faire savoir à la jeunesse d'Afrique que Vladimir Poutine considère toute personne". "La Russie n'est pas raciste", souligne-t-il. En parlant de l'appui russe à la lutte antiterroriste au Sahel, il met en avant "beaucoup d'accompagnement". Il apprécie aussi les livraisons de matériel militaire, comme des drones, des chars de combat. Et en parlant de ces partenariats: "On doit dire qu'on ne veut pas leur amitié, on ne veut pas leur soutien et on suit ceux qui veulent nous accompagner". En guise d'exemple il cite la coopération bilatérale "qui marche" entre Moscou et Ouagadougou. Elle se manifeste notamment par la visite en cours des opérateurs économiques burkinabè en Russie, signe d'une "amitié qui avance".

