Le chef de la diplomatie bissau-guinéenne participera à une conférence Russie-Afrique

Le chef de la diplomatie bissau-guinéenne participera à une conférence Russie-Afrique

Carlos Pinto Pereira prendra part à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, a déclaré à Sputnik l'ambassade de Russie en... 10.10.2024, Sputnik Afrique

L’évènement se déroulera les 9 et 10 novembre dans la ville de Sotchi, située au bord de la mer Noire. Il réunira les chefs des départements de politique étrangère de la Russie, des États africains, les dirigeants de l'Union africaine et les plus grandes associations du continent.

