L'Algérie aurait exclu le blé français de son dernier appel d'offres d'importation

L'Algérie aurait exclu le blé français de son dernier appel d'offres d'importation

L'Algérie a exclu le blé français de son dernier appel d'offres d'importation, écrit Reuters en citant des sources commerciales. 10.10.2024

Plus de 500.000 tonnes métriques auraient été achetées lors de l'appel d'offres de cette semaine sans participation des entreprises hexagonales, relate le média. Ce alors que la France a été le principal fournisseur de blé de ce pays maghrébin.Une situation qui fait écho à un précédent différend entre les deux pays il y a trois ans, qui avait temporairement écarté la France du marché algérien du blé. Pour l'heure, ni l'agence algérienne des céréales ni les autorités françaises n'ont fourni de commentaires officiels sur la situation. Cette décision intervient sur fond de tensions diplomatiques accrues entre Alger et Paris depuis quelques années. En plus de cela, la France a récemment soutenu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une véritable pomme de discorde. C’est ce qui a provoqué le retrait de l’ambassadeur algérien à Paris.

