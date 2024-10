https://fr.sputniknews.africa/20241010/ibrahim-traore-a-donne-la-cle-de-la-liberation-de-lafrique-a-la-jeunesse-affirme-un-militant-1068631243.html

"Ibrahim Traoré a donné la clé de la libération de l'Afrique à la jeunesse", affirme un militant

Le chef d'État burkinabè encourage les jeunes à ne pas être des lâches, des traîtres et des incompétents, explique à Sputnik Afrique Frédéric Kaboré, qui est... 10.10.2024, Sputnik Afrique

"J'y suis venu pour soulever le drapeau de l'AES sur le plus haut sommet", dit-il à propos de son objectif. Ce sommet qui est pour lui la Russie, permettra une meilleure visibilité à l'AES, le "cœur de l'Afrique". Le cycliste se définit comme un "jeune de l'AES" et affirme brandir le drapeau de la Confédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger. Pour lui, cela "montre que les trois pays se sont unis. Rien ne peut encore rentrer parmi eux". S’adressant aux jeunes africains, il a estimé que celle-ci devait accompagner les Présidents "parce qu'ils se mettent du cœur pour accompagner la jeunesse". "La libération de l'Afrique va être avec les Africains", conclut M. Kaboré.

