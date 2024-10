https://fr.sputniknews.africa/20241010/de-nombreux-pays-ont-postule-pour-rejoindre-la-banque-des-brics-selon-sa-presidente-1068626391.html

De nombreux pays ont postulé pour rejoindre la banque des BRICS, selon sa présidente

De nombreux pays ont postulé pour rejoindre la banque des BRICS, selon sa présidente

De nombreux pays ont postulé pour rejoindre la banque des BRICS, a déclaré la Présidente de la Nouvelle Banque de Développement des BRICS, Dilma Rousseff... 10.10.2024, Sputnik Afrique

Cependant, "c'est un processus lent et prudent car nous devons assurer toutes les conditions pour la présence de ces participants", a noté Mme Rousseff. Selon elle, l'avantage de la Nouvelle Banque de Développement des BRICS réside dans son caractère inclusif, puisqu’elle n'impose pas de conditions préalables pour prêter aux États et investir dans les projets de ses membres.Mme Rousseff estime également que les capacités de la banque continueront à se développer et que ses membres pourront recevoir des investissements supplémentaires dans leur propre économie et dans des projets internationaux au sein de l'organisation.D'après la patronne de la banque, la NDB se concentrera sur ces axes dans les années à venir: les investissements dans les infrastructures des banques membres, le développement durable et l'échange technologique.

