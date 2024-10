https://fr.sputniknews.africa/20241010/blocus-israelien-un-desastre-pour-la-sante-a-gaza-qui-multiplie-le-nombre-de-victimes-de-la-guerre-1068636896.html

Blocus israélien: un désastre pour la santé à Gaza qui multiplie le nombre de victimes de la guerre

Blocus israélien: un désastre pour la santé à Gaza qui multiplie le nombre de victimes de la guerre

Plus de vaccins, plus de matériels pour soigner les blessés et plus de médicaments pour prendre en charge les malades. Cela fait un an que Tel Aviv a imposé un... 10.10.2024, Sputnik Afrique

Les habitants qui ont besoin d'aide médicale urgente attendent l'autorisation pour quitter la bande de Gaza, mais tout le monde n'a pas le temps. La petite Sabrin est sur le lit d'hôpital depuis sept mois. Elle s'est trouvée paralysée en dessous de la taille après avoir contracté un virus. Sa famille ne sait toujours pas si elle pourra sortir pour une transfusion de plasma qui peut lui sauver la vie. Le petit Jamil a reçu un éclat d'obus dans la jambe lorsque son école a été bombardée. Il espère pouvoir éviter une amputation grâce au traitement à l'étranger. Après la fermeture du poste de contrôle de Rafah, l'établissement manque de choses les plus basiques, une pénurie qui peut coûter la vie aux patients atteints de maladies chroniques, avance-t-il.

