Le groupement a en outre a continué à avancer dans les profondeurs de la défense ennemie. Il a attaqué six brigades et repoussé neuf contre-attaques. L'armée ukrainienne a perdu 525 militaires.

Le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses, frappé sept brigades ennemies et repoussé six contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu jusqu'à 370 soldats, deux obusiers et trois M119, tous américains. Trois dépôts de munitions ont été détruits.