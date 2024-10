https://fr.sputniknews.africa/20241009/souverainete-de-linformation-en-afrique-sputnik-bloque-en-occident-windhoek-sexprime-1068617302.html

Souveraineté de l'information en Afrique, Sputnik bloqué en Occident: Windhoek s'exprime

Souveraineté de l'information en Afrique, Sputnik bloqué en Occident: Windhoek s'exprime

L'innovation médiatique et le contrôle des informations anti-africaines sont nécessaires pour changer les récits sur le continent, a déclaré à Sputnik Afrique...

La question de la technologie est un "défi auquel est confrontée la radiodiffusion africaine", a déclaré à Sputnik Afrique Netumbo Nandi-Ndaitwah, vice-Présidente de la Namibie.Des collaborations sont nécessaires pour créer des infrastructures adéquates sur le continent et changer le narratif à son propos, selon elle.Éviter la colonisation mentaleLe continent doit par ailleurs contrôler sa propre information, pour ne pas vivre une colonisation mentale, a noté Netumbo Nandi-Ndaitwah.Cette souveraineté de l'information est essentielle pour que l'Afrique continue sa libération, mais il faut aussi que le continent mise sur l'éducation à l'information, pour que "le peuple africain soit éduqué et fasse la différence entre les informations constructives et les informations destructrices", a ajouté la responsable.Blocage de SputnikNetumbo Nandi-Ndaitwah a en outre exprimé son inquiétude face au blocage de Sputnik sur les plateformes occidentales. Selon elle, de telles actions entravent le droit de s'informer.

