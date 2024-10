https://fr.sputniknews.africa/20241009/lehiopie-sengage-a-mettre-en-uvre-les-decisions-prises-par-les-brics-1068610651.html

L'Éhiopie s’engage à mettre en œuvre les décisions prises par les BRICS

L'Éhiopie s'engage à mettre en œuvre les décisions prises par les BRICS

C'est ce qu'a fait savoir le chef de la chambre haute du parlement éthiopien Agegnehu Teshager. 09.10.2024, Sputnik Afrique

L'influence diplomatique de l'Éthiopie dans les relations multilatérales s'est renforcée, et son entrée dans les BRICS le démontre, a déclaré le 7 octobre le Président éthiopien Taye Atske Selassie, s’adressant aux parlementaires. Les dirigeants éthiopiens mettent en valeur l’importance du groupe. En juin, lors d’une visite en Russie pour une réunion des BRICS, Taye Atske Selassie avait souligné que les problèmes transnationaux les plus urgents ne pouvaient être résolus par une seule institution, et un partenariat mondial renouvelé n'était pas un choix, mais une nécessité.

