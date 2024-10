https://fr.sputniknews.africa/20241009/le-mozambique-elit-son-president-et-parlement-1068608943.html

Le Mozambique élit son Président et Parlement

Les Mozambicains sont appelés aux urnes le 9 octobre pour élire leur nouveau Président et les membres des assemblées provinciales. L'actuel Président, Filipe... 09.10.2024, Sputnik Afrique

Les bureaux de vote du pays d'Afrique australe doivent rester ouverts de 7h à 18h (5H00 GMT à 16H GMT).Près de 17 millions d'électeurs voteront pour élire le prochain président, aux côtés de 250 députés et membres des assemblées provinciales.L'actuel Président, Filipe Nyusi, n'est pas éligible pour se représenter après deux mandats. Quatre candidats briguent sa succession.Les candidats ont terminé leur campagne dimanche dans les provinces du nord et du centre, considérées comme les circonscriptions électorales les plus importantes. Ils ont promis de s'attaquer aux problèmes de développement.Daniel Chapo, le candidat à la présidence du Front de libération du Mozambique (Frelimo), le parti au pouvoir de Filipe Nyusi, a déclaré lors de rassemblements que "la paix permettrait à la province de Cabo Delgado de reconstruire les infrastructures". Son principal rival est Ossuo Momade, de la Renamo.Lutero Simango, le candidat du Mouvement démocratique du Mozambique, a passé la majeure partie de sa campagne dans les régions du centre et du nord, et a promis de "remédier au manque de médicaments dans les hôpitaux publics, au chômage et à la pauvreté".Venacio Mondlane, qui se présente à l'élection présidentielle en tant qu'indépendant, a promis de s'attaquer à la violence.

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

