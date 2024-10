https://fr.sputniknews.africa/20241009/la-namibie-sinteresse-aux-brics-declare-la-vice-presidente-de-ce-pays-a-sputnik-afrique-1068615099.html

La Namibie s'intéresse aux BRICS, déclare la vice-Présidente de ce pays à Sputnik Afrique

Windhoek s'intéresse à divers groupements économiques, dont les BRICS, pour continuer son programme de développement, a indiqué à Sputnik Netumbo... 09.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-09T15:15+0200

2024-10-09T15:15+0200

2024-10-09T15:16+0200

La Namibie cherche des opportunités pour poursuivre son programme de développement et s'intéresse à divers groupements économiques, notamment les BRICS, a indiqué à Sputnik Afrique la vice-Présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah.Le pays s'intéresse à l'expérience de pays passés par ces différents groupes.Ceux qui viennent d'horizons semblables sont capables de se comprendre et de bénéficier au système économique mondial s'ils s'unissent dans "une sorte de compréhension commune et de respect mutuel", a-t-elle conclu.

