La Bolivie veut se joindre au procès de l'Afrique du Sud contre les actions d'Israël à Gaza

La Bolivie veut se joindre au procès de l'Afrique du Sud contre les actions d'Israël à Gaza

La Cour internationale de Justice a annoncé que la Bolivie avait entrepris les démarches pour se joindre au procès demandé par l'Afrique du Sud pour statuer... 09.10.2024, Sputnik Afrique

La Paz a déposé une requête auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ) pour se joindre au procès intenté par l'Afrique du Sud au sujet de la situation à Gaza, a annoncé ce 9 octobre la CIJ.Le 24 mai, la Cour internationale de Justice avait ordonné à Israël d'arrêter immédiatement son offensive à Rafah, de maintenir un passage ouvert pour l'aide humanitaire et de garantir l’accès à Gaza à toute commission d’enquête de l'Onu souhait s'y rendre.Le 10 mai, l'Afrique du Sud avait saisi la CIJ avec une demande urgente de prendre des mesures supplémentaires contre Israël en raison de la situation à Rafah et compte tenu du changement de la situation. Pretoria avait en outre demandé d'ajuster les mesures décidées par la Cour le 26 janvier. A l''époque, l'instance avait obligé Israël à tout faire pour éviter le génocide dans la bande de Gaza et à assurer l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de la région. Dans le même temps, le tribunal de l’Onu n’avait pas obligé Israël à mettre fin à ses opérations militaires dans la bande de Gaza, comme l’avait demandé l’Afrique du Sud dans son procès.

