Des médecins ukrainiens rendent des soldats dépendant aux amphétamines, selon un captif

Un prisonnier ukrainien a expliqué à Sputnik comment des médecins rendaient les soldats ukrainiens dépendants aux amphétamines et comment le haut commandement... 09.10.2024, Sputnik Afrique

Des médecins militaires offrent de la drogue gratuitement aux soldats, jusqu'à ce qu'ils deviennent accrocs et en achètent par eux-mêmes, a déclaré à Sputnik Artem Kabanov, fait prisonnier en RPD. Ils passent ensuite par une société postale pour en commander. Selon lui, le commandement supérieur donne son feu vert et reçoit de l'argent en compensation. Artem Kabanov a déclaré avoir lui-même pris cette drogue et vu comment ses collègues l'utilisaient lors de missions de combat. Kabanov a indiqué avoir été arrêté par la police dans la rue, puis emmené de force au bureau de recrutement pour devenir opérateur de drones. Souffrant d'hépatite C, du syndrome de Tietze chronique et auparavant d'une tuberculose aiguë, il n'était pas apte au service, mais n'est passé devant aucune commission médicale militaire.

