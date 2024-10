https://fr.sputniknews.africa/20241009/ce-pays-du-maghreb-discute-de-la-cooperation-gaziere-avec-moscou-1068623158.html

Ce pays du Maghreb discute de la coopération gazière avec Moscou

Ce pays du Maghreb discute de la coopération gazière avec Moscou

Sputnik Afrique

Les directeurs du groupe gazier russe Gazprom et de la société pétrogazière algérienne Sonatrach ont mené des entretiens à l'occasion d'une réunion au Forum... 09.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-09T19:44+0200

2024-10-09T19:44+0200

2024-10-09T19:44+0200

international

sonatrach

gazprom

gaz

collaboration

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1b/1064333093_0:354:2839:1951_1920x0_80_0_0_759843e7251ff0fbddbe6c3fddc661a4.jpg

Le directeur général de la société algérienne Sonatrach, Rachid Hachichi et son homologue du géant gazier russe Gazprom, Alexeï Miller, ont tenu une rencontre dans le cadre du 13e Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg, a annoncé ce mercredi 9 octobre Gazprom dans un communiqué.Le Forum est "une occasion pour passer en revue les capacités de Sonatrach et son expérience pionnière dans l'industrie du gaz, en sus de regrouper les grands industriels du gaz dans le but de consolider les relations avec les entreprises énergétiques russes et internationales, voire mondiales" précise pour sa part Sonatrach citée par l'agence APS.Le XIIIe Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg se déroule du 8 au 11 octobre à Saint-Pétersbourg.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, sonatrach, gazprom, gaz, collaboration