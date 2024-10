https://fr.sputniknews.africa/20241008/washington-aurait-pousse-londres-a-un-accord-avec-maurice-pour-ne-pas-perdre-une-base-aerienne-1068601115.html

Washington aurait poussé Londres à un accord avec Maurice pour ne pas perdre une base aérienne

Washington aurait poussé Londres à un accord avec Maurice pour ne pas perdre une base aérienne

Les États-Unis ont mis la pression sur le nouveau gouvernement britannique, afin qu'il reconnaisse la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos, relate...

Joe Biden aurait incité les autorités britanniques à transférer leur souveraineté sur l'archipel des Chagos à Maurice, de peur de perdre le contrôle d'une base aérienne importante sur l'une de ces îles, annonce le journal The Telegraph.Le 3 octobre, le Royaume-Uni avait annoncé ce transfert, y compris sur l'île de Diego Garcia abritant la base en question, louée par Washington. Mais l'accord avec Maurice permet aux Britanniques et Américains de conserver la base pour 99 ans.Après les élections britanniques de juillet, le Conseil de sécurité nationale et le Département d'État américains avaient déclaré au nouveau gouvernement travailliste que l'absence d'accord sur la souveraineté des Chagos mettrait en danger leur "relation spéciale" avec Washington. Les responsables américains craignaient que Maurice ne soumette une demande à la Cour internationale de Justice pour prendre le contrôle du territoire insulaire, ce qui aurait pu couper l’accès à la base, selon le Telegraph.La base de Diego Garcia est considérée comme stratégique par les États-Unis qui y ont déployé des bombardiers capables d'atteindre le Moyen-Orient. Washington l'a précédemment utilisée pour mener des bombardements en Irak et en Afghanistan.

