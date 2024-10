https://fr.sputniknews.africa/20241008/un-an-descalade-israelo-palestinienne-nous-navons-toujours-pas-vu-de-gagnant-ou-de-perdant--1068593788.html

Un an d’escalade israélo-palestinienne: "Nous n’avons toujours pas vu de gagnant ou de perdant"

Un an d’escalade israélo-palestinienne: "Nous n’avons toujours pas vu de gagnant ou de perdant"

Sputnik Afrique

C’est le constat fait auprès de Sputnik par un politologue libanais et expert en droit constitutionnel. 08.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-08T09:56+0200

2024-10-08T09:56+0200

2024-10-08T09:58+0200

gaza

israël

palestine

liban

escalade

hamas

hezbollah

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/11/1067903493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94d7ed26f241ab45812cef34e785c426.jpg

"Israël a obtenu des succès tactiques intermédiaires, comme l’assassinat des dirigeants du Hamas et du Hezbollah, notamment Hassan Nasrallah. Mais ces acquis ne signifient pas le démantèlement de la structure de ces mouvements. Israël a démontré sa supériorité dans la guerre technologique, mais a échoué sur le terrain", souligne Adel Yamin.Les otages israéliens sont toujours aux mains du Hamas, et le mouvement lui-même maintient une présence à Gaza, poursuit l’expert. Le retour des colons dans le nord d'Israël n'a pas eu lieu, la menace du Hezbollah contre ce territoire demeure, car ses missiles atteignent Haïfa.Pour Adel Yamin, "actuellement, si le monde veut trouver une voie vers un règlement, il est important de réaliser de réels progrès à la fois dans la résolution de la question palestinienne et dans le dossier libanais. Il ne suffit plus de revenir simplement à ce qui était avant le 7 octobre".

gaza

israël

palestine

liban

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

gaza, israël, palestine, liban, escalade, hamas, hezbollah