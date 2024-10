https://fr.sputniknews.africa/20241008/premier-ministre-burkinabe-en-russie-entretiens-au-ministere-de-la-defense-1068607827.html

Premier ministre burkinabè en Russie: entretiens au ministère de la Défense

Premier ministre burkinabè en Russie: entretiens au ministère de la Défense

08.10.2024

Le partenariat entre la Russie et le Burkina Faso a été au centre d'une rencontre entre le Premier ministre burkinabè Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, et le ministre russe de la Défense Andreï Belooussov, a annoncé la Défense russe.Il a ajouté qu'il considérait cette rencontre comme un nouveau pas dans l'évolution des liens entre Moscou et Ouagadougou.Le Premier ministre burkinabè, a, pour sa part, déclaré qu'il était content de l'état des relations actuelles entre les deux pays. Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla effectue une visite en Russie dans le cadre des Journées économiques du Burkina Faso qui se déroulent à Moscou.

