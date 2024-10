https://fr.sputniknews.africa/20241008/moscou-accueille-les-journees-economiques-du-burkina-faso-jeb-2024---1068587254.html

Moscou accueille les Journées économiques du Burkina Faso, JEB 2024

L’objectif global de l'événement est de promouvoir les potentialités économiques du Burkina Faso en Russie. 08.10.2024, Sputnik Afrique

Le forum se tiendra dans la capitale russe du 8 au 11 octobre.Présidée par le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, la délégation burkinabè comprendra plusieurs ministres, ainsi que des entrepreneurs. Côté russe, on attend des responsables gouvernementaux, des investisseurs privés, des entrepreneurs.L’objectif global des JEB 2024 est de promouvoir les potentialités économiques du Burkina Faso en Russie en vue d’attirer les investisseurs russes au Burkina et de donner aux opérateurs économiques africains la possibilité d’y négocier des accords de partenariat. Le thème du forum est: Renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie: défis et perspectives pour des échanges économiques et commerciaux mutuellement avantageux.Les JEB sont organisées dans plusieurs pays du monde depuis 2001.

