Le groupement Nord a frappé trois brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 50 militaires. Un dépôt de munitions a été détruit. Le groupement Nord a frappé trois brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 50 militaires. Un dépôt de munitions a été détruit.

Le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses, frappé sept brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 425 militaires, cinq véhicules blindés de transport de troupes M113 américains, un canon automoteur Panzerhaubitze 2000 allemand, un obusier L-119 britannique, ainsi que trois obusiers M198 et un M119, tous américains. Deux dépôts de munitions ont été anéantis. Le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses, frappé sept brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 425 militaires, cinq véhicules blindés de transport de troupes M113 américains, un canon automoteur Panzerhaubitze 2000 allemand, un obusier L-119 britannique, ainsi que trois obusiers M198 et un M119, tous américains. Deux dépôts de munitions ont été anéantis.

Le groupement Sud a continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies et a libéré la localité de Zoryanoїé Pervoїé en République populaire de Donetsk. Six brigades ennemies ont été frappées et quatre contre-attaques repoussées. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 855 militaires, un canon automoteur Panzerhaubitze allemand, un obusier M119 américain et un obusier L-119 britannique. Le groupement Sud a continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies et a libéré la localité de Zoryanoїé Pervoїé en République populaire de Donetsk. Six brigades ennemies ont été frappées et quatre contre-attaques repoussées. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 855 militaires, un canon automoteur Panzerhaubitze allemand, un obusier M119 américain et un obusier L-119 britannique.

Le groupement Centre a occupé des positions plus avantageuses, frappé onze brigades ennemies et repoussé neuf contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 495 soldats. Le groupement Centre a occupé des positions plus avantageuses, frappé onze brigades ennemies et repoussé neuf contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 495 soldats.

Le groupement Est a amélioré sa situation tactique et a libéré la localité de Zolotaїa Niva en République populaire de Donetsk. Il a également frappé quatre brigades ukrainiennes et repoussé une contre-attaque. Les pertes ennemies s'élèvent à 115 militaires, un véhicule blindé de transport de troupes M113 américain et un canon automoteur Caesar français. Le groupement Est a amélioré sa situation tactique et a libéré la localité de Zolotaїa Niva en République populaire de Donetsk. Il a également frappé quatre brigades ukrainiennes et repoussé une contre-attaque. Les pertes ennemies s'élèvent à 115 militaires, un véhicule blindé de transport de troupes M113 américain et un canon automoteur Caesar français.

Le groupement Dniepr a frappé quatre brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 55 militaires. Le groupement Dniepr a frappé quatre brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 55 militaires.