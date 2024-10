https://fr.sputniknews.africa/20241008/en-libye-la-production-petroliere-depasse-le-million-de-barils-par-jour--1068598374.html

En Libye, la production pétrolière dépasse le million de barils par jour

En Libye, la production pétrolière dépasse le million de barils par jour

Pour la première fois depuis deux mois, la production journalière en Libye a atteint 1,067 million de barils au 6 octobre, relate l’agence Bloomberg. 08.10.2024, Sputnik Afrique

Sharara, le plus grand champ pétrolier du pays, produisait 240.000 barils par jour dimanche. Waha Oil Co. pompait 150 000 barils par jour vers Es Sider, le plus grand terminal d'exportation. Le pays produit habituellement plus de 1,2 million de barils par jour, mais ce chiffre est tombé à moins de 450.000 en août à cause des crispations politiques.

