Des navires russes et chinois effectuent des missions anti-sous-marines dans le Pacifique

La Défense russe a annoncé avoir organisé des exercices de lutte anti sous-marine avec la Chine, dans le cadre de patrouilles conjointes dans la région... 08.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-08T20:41+0200

2024-10-08T20:41+0200

2024-10-08T20:41+0200

Des exercices navals russo-chinois ont réuni plusieurs destroyers, navires de lutte anti-sous-marine et une frégate dans la partie nord-ouest du Pacifique, dans le cadre de patrouilles conjointes dans la région Asie-Pacifique, a annoncé ce mardi 8 octobre le ministère russe de la Défense russe.Côté russe, le groupe tactique comprend :Côté chinois, participent aux patrouilles :Un hélicoptère anti-sous-marin Ka-27PL a notamment été déployé pour chercher l'ennemi conventionnel.Les navires russes et chinois ont commencé des patrouilles conjointes dans la région Asie-Pacifique après avoir participé à l'exercice naval Beibu/Interaction 2024. Dans ce cadre, des tâches de patrouille, des entraînements et des exercices de combat sont prévus, liés à la lutte anti-sous-marine et au sauvetage en mer.

