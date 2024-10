https://fr.sputniknews.africa/20241008/burkina-les-francais-se-comportent-en-donneurs-dordre-alors-que-les-russes-nous-respectent--1068605194.html

Burkina: les Français se comportent en donneurs d’ordre alors que les Russes nous respectent

Burkina: les Français se comportent en donneurs d’ordre alors que les Russes nous respectent

Le partenariat avec la Russie rapporte plus aux pays africains que celui avec les Occidentaux, notamment les Français, qui "se comportent en donneurs d'ordre"...

Les Français se comportent en donneurs d’ordre alors que les Russes nous respectent. C'est ainsi que le Premier ministre burkinabè Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla a expliqué à Sputnik Afrique la décision de son pays, insatisfait de sa coopération avec l'Occident, de se tourner vers Moscou. Or avec la Russie, "on discute ensemble, et on élabore les stratégies ensemble. On négocie sur tous les points". Projets économiques gagnant-gagnantLorsque le Burkina Faso était orienté vers l'Occident, "cela n'a pas conduit à son épanouissement", mais à "l'asservissement politique et économique", a-t-il rappelé. Et c'est pareil pour le Niger, par exemple, où la France achetait de l'uranium à bas prix alors que sur le marché il valait beaucoup plus cher.

