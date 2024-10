https://fr.sputniknews.africa/20241007/un-navire-russe-refuse-dans-les-ports-europeens-sous-pretexte-que-sa-cargaison-est-dangereuse-1068580801.html

Un navire russe refusé dans les ports européens sous prétexte que sa cargaison est dangereuse

Sputnik Afrique

Un navire russe en difficulté s'est vu refusé l'accès à plusieurs ports européens, qui prétendent que sa cargaison d'engrais représente des risques... 07.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-07T12:30+0200

Le MV Ruby, endommagé dans un voyage vers l'Afrique, n'est pas autorisé à entrer dans les ports européens et britanniques, qui craignent une explosion de sa cargaison de nitrate d'ammonium, rapporte le New York Times. Le navire a été immobilisé au large de la Norvège, où les dégâts ont été examinés. Le gouvernail et l'hélice ont été endommagés, mais les dommages n'ont pas affecté la cargaison, qui ne représente pas de menaces, ont cependant déclaré les autoritaires maritimes. La Norvège a néanmoins envoyé le navire chercher réparation ailleurs.

