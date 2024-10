https://fr.sputniknews.africa/20241007/un-exercice-naval-bresil-inde-afrique-du-sud-commence-dans-locean-indien---1068592322.html

Un exercice naval Brésil-Inde-Afrique du Sud commence dans l'océan Indien

Un exercice naval Brésil-Inde-Afrique du Sud commence dans l'océan Indien

Un exercice naval baptisé IBSAMAR et organisé par le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud a été lancé dans l'océan Indien, au large des côtes africaines.

L'exercice des marines brésilienne, indienne et sud-africaine a commencé dans la partie sud-ouest de l'océan Indien, au large des côtes de l'Afrique du Sud, relate ce 7 octobre le groupe de médias local SABC.Le Brésil y est représenté par la frégate Defensor et l'Inde par la frégate Talwar construite en Russie sur ordre du gouvernement indien. Les exercices se termineront le 16 octobre.Ces manœuvres ont été lancées après la clôture du Festival de la marine sud-africaine, auquel ont participé le patrouilleur Neoustrachimy de la flotte russe de la Baltique et la frégate chinoise Xuchang.

