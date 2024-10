https://fr.sputniknews.africa/20241007/sputnik-sest-entretenu-avec-des-israeliens-ayant-vecu-lattaque-7-octobre-un-an-apres-les-faits-1068581511.html

Sputnik s'est entretenu avec des Israéliens ayant vécu l'attaque 7 octobre, un an après les faits

Sputnik s'est entretenu avec des Israéliens ayant vécu l'attaque 7 octobre, un an après les faits

Sputnik Afrique

Sputnik s'est entretenu avec des témoins des attaques du 7 octobre 2023, un an après les faits. Ils décrivent ce qui s'est déroulé au kibboutz Nir Oz, près de... 07.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-07T13:15+0200

2024-10-07T13:15+0200

2024-10-07T15:49+0200

international

conflit israélo-palestinien

israël

gaza

bande de gaza

kibboutz

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1f/1063226912_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28abf2e31ee5c39132b0d9385586f7ec.jpg

Sputnik a rencontré des Israéliens ayant vécu l'attaque du Hamas, un an jour pour jour après les événements.Selon elle, les assaillants ont volé sa famille, détruit leur maison et tenté de pénétrer dans l'abri anti-bombes. Sur les 400 habitants du kibboutz, 117 ont été tués ou capturés. Parmi les personnes enlevées, Tami Metzger, la belle-mère d'Olga. Bat Sheva Yahalomi, une autre habitante de Nir Oz, se trouvait chez elle le jour de l'attaque du Hamas. Elle a été kidnappée avec ses deux enfants. À ce moment-là, elle a décidé de fuir à travers les champs et de retourner au kibboutz, où l'armée était intervenue.Le 7 octobre 2023, Israël avait essuyé une attaque de roquettes sans précédent depuis la bande de Gaza. Des combattants du mouvement palestinien Hamas étaient ensuite passé la frontiére et ouvert le feu sur des militaires et des civils, prenant plus de 250 personnes en otages.

israël

gaza

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, conflit israélo-palestinien, israël, gaza, bande de gaza, kibboutz