Liban: 12 victimes lors de raids aériens israéliens sur Beyrouth dimanche soir

2024-10-07T08:07+0200

2024-10-07T08:07+0200

2024-10-07T08:07+0200

Les avions de l'armée israélienne ont également lancé de violents raids sur la banlieue sud de Beyrouth qu'ils ont bombardée. D'autre part, les attaques de Tsahal ont été menées contre plusieurs villes du Liban dont Mays al-Jabal, Al-Sawwaneh, et Burj Al-Shamali, ainsi que Kfar Kalla et Naqoura au sud du Liban.Dimanche en fin de soirée, l'agence de presse libanaise rapportait que quatre raids aériens ont été menés par l'aviation israélienne qui a ciblé la banlieue sud de Beyrouth.''Des avions de guerre ennemis ont mené deux frappes sur la banlieue sud, la première a visé le quartier Sainte-Thérèse, et la seconde le quartier de Bourj al-Barajneh", a indiqué l'agence.La banlieue sud de Beyrouth est régulièrement pilonnée par Israël depuis le début de son attaque contre le Liban le 23 septembre dernier, faisant plus de 1.100 victimes, selon les autorités. Environ 1,2 million de personnes ont été déplacées.

