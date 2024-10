Les forces russes détruisent un char Leopard allemand et libèrent une localité en RPD

Le groupement Ouest a occupé des positions plus avantageuses, a frappé sept brigades ukrainiennes et repoussé quatre contre-attaques. L'armée de Kiev a perdu 410 militaires, un canon automoteur Braveheart et un obusier L-119, tous deux britanniques. Un véhicule blindé de transport de troupes M113, un véhicule blindé de combat "MaxxPro" et un obusier M198, tous américains, ont aussi été détruits, de même que deux dépôts de munitions.