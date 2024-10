https://fr.sputniknews.africa/20241007/le-renseignement-us-transmet-des-informations-a-kiev-pour-attaquer-linfrastructure-civile-russe-1068589168.html

Le renseignement US transmet des informations à Kiev pour attaquer l'infrastructure civile russe

Le renseignement US transmet des informations à Kiev pour attaquer l'infrastructure civile russe

Le Service de renseignement extérieur russe indique disposer d'informations sur l'implication des services secrets américains dans les frappes ukrainiennes...

Le renseignement US transmet des informations à Kiev depuis le début du conflit, "qui servent à mener des frappes sur l'infrastructure civile russe", a déclaré Sergueï Narychkine, directeur du Service de renseignement extérieur russe.Les États-Unis et l’Otan ferment les yeux sur la politique criminelle de Kiev et sont tous autant responsables des morts civiles et de la destruction des infrastructures russes, a ajouté M.Narychkine lors d'une réunion des chefs des organes de sécurité et services secrets de la Communauté des États indépendants (CEI) tenue le 4 octobre à Astana.Attaque contre la centrale nucléaire de KourskSelon les informations dont dispose le SVR, "le plan d'attaque terroriste contre la région de Koursk prévoyait la prise de contrôle et l'installation d'explosifs à la centrale nucléaire" locale, a ajouté M.Narychkine. "Si ce projet était réalisé, l'Europe serait confrontée à un désastre écologique et humanitaire comparable à celui de Tchernobyl", selon lui.

