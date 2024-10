https://fr.sputniknews.africa/20241007/le-moyen-orient-est-au-bord-dune-guerre-globale-a-grande-echelle-1068590683.html

Le Moyen-Orient est au bord d'une "guerre globale à grande échelle"

Le Moyen-Orient est au bord d'une "guerre globale à grande échelle"

07.10.2024

2024-10-07T19:46+0200

2024-10-07T19:46+0200

2024-10-07T19:46+0200

L'opération Déluge d'al-Aqsa du Hamas lancée le 7 octobre 2023 était une réaction naturelle aux années d'abus israéliens, mais "ni le Hamas ni les Israéliens n’ont calculé les conséquences du 7 octobre", a déclaré ce lundi 7 octobre à Sputnik Rindala Jabbour, présidente du syndicat travailleurs des médias audiovisuels au Liban, un an après les attaques du Hamas.Israël "n’a pas réussi à obtenir le retour des otages et la destruction du Hamas".Selon elle, il ne faut pas compter sur les hommes politiques et les diplomates."Le dernier mot appartient au champ de bataille", a conclu Rindala Jabbour.

