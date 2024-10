https://fr.sputniknews.africa/20241007/la-russie-organisera-une-mission-commerciale-dinvestissement-en-ethiopie-et-en-tanzanie-1068582681.html

La Russie organisera une mission commerciale d'investissement en Éthiopie et en Tanzanie

07.10.2024

Programmée du 8 au 14 décembre, l’événement "représente une étape importante vers le renforcement des liens économiques entre les pays", selon l’un des organisateurs, le Centre National de Coordination pour le développement de la coopération commerciale. Les participants s’envoleront de Moscou pour Addis-Abeba le 8 décembre, le 11 du même mois, ils partiront pour le port tanzanien Dar es Salaam. Les membres de la mission rencontreront les représentants des principales banques des deux pays, visiteront des sites de production, infrastructures clés. Les organisateurs prévoient des rencontres avec le Président éthiopien et son homologue tanzanienne.Les principaux sujets de la mission seront: les investissements, les banques et la finance, le complexe agro-industriel, la construction, les technologies industrielles, la production des biens de consommation, l'énergie et le tourisme.La mission est soutenue par la Chambre russe du commerce et de l’industrie, ainsi que par les ambassades russes en Éthiopie et en Tanzanie. Des diplomates russes, arméniens, kazakhs, des responsables du ministère russe du Développement économique, de la Chambre russe du commerce et de l’industrie prendront part à la mission.

