Ibrahim Traoré inaugure la Banque postale du Burkina

La Banque postale du Burkina Faso a officialisé son lancement en présence du chef d'État Ibrahim Traoré, selon un communiqué de la présidence.

Le chef d'État Ibrahim Traoré a assisté ce 7 octobre à la cérémonie de lancement officielle de la Banque postale du Burkina Faso (BPBF) à Ouagadougou, a annoncé la présidence.Dotée d'un capital de 15 milliards de francs CFA (25,09 millions de dollars), la Banque Postale du Burkina Faso proposera des services de banque de détail et d’investissement aux particuliers et aux grandes entreprises. L'établissement souhaite notamment répondre aux besoins de financement émanant des jeunes, des femmes et de la classe moyenne, selon ce communiqué.

