"Faites quelque chose pour arrêter la guerre! Nous sommes fatigués!": détresse de Palestiniens

Cette dernière année, près de 2 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été déplacées à l'intérieur de la bande de Gaza en raison des... 07.10.2024, Sputnik Afrique

"Nous sommes fatigués! Nous sommes épuisés!". C'est un cri de détresse lancé par un réfugié palestinien dans un entretien avec Sputnik, au bout d’un an d’escalade israélo-palestinienne.Le 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque d'envergure contre Israël, causant 1.189 morts et prenant 251 otages, dont des femmes et enfants.️L’État hébreu a pour sa part entamé une grande opération militaire dans la bande de Gaza puis au Liban. À ce jour, l'opération de Tsahal a causé environ 42.000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas.

