https://fr.sputniknews.africa/20241007/au-senegal-41-partis-et-entites-retenus-pour-les-legislatives-anticipees-1068591766.html

Au Sénégal, 41 partis et entités retenus pour les législatives anticipées

Au Sénégal, 41 partis et entités retenus pour les législatives anticipées

Sputnik Afrique

La Direction générale des élections (DGE), structure relevant du ministère sénégalais de l'Intérieur, a rendu publique une liste provisoire de 41 partis... 07.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-07T21:55+0200

2024-10-07T21:55+0200

2024-10-07T21:55+0200

sénégal

élections législatives

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/09/1052068770_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_917b059ab60876e04c7db087dc91380d.jpg

Au total, 48 listes de partis politiques, coalitions de partis et entités indépendantes avaient été déposées à la Direction générale des élections.Les listes faisant l’objet de rejet vont bénéficier de 24 heures pour introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel, qui va publier, une semaine plus tard, la liste définitive des candidats en lice pour le scrutin du 17 novembre.Le 12 septembre dernier, le Président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars dernier, avait dissous l'Assemblée nationale et fixé des législatives pour le 17 novembre."Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui plus que jamais l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat", avait déclaré le chef de l'État dans un message à la nation pour justifier sa décision. L'actuelle Assemblée nationale, élue en 2022, est dominée par l'ex-coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, (BBY, Unis par l'espoir) de l'ancien Président Macky Sall. Ce dernier, qui a quitté se fonctions le 1er avril dernier, a été désigné tête de liste de la coalition Takku Wallu Senegal, qui regroupe notamment l'Alliance pour la République (APR, ex-parti au pouvoir) et le Parti démocratique sénégalais (PDS ) de Karim Wade, fil de l'ancien président Abdoulaye Wade.

sénégal

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

sénégal, élections législatives, afrique subsaharienne