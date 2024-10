https://fr.sputniknews.africa/20241006/un-patrouilleur-russe-a-fait-escale-dans-ce-pays-africain-1068570353.html

Un patrouilleur russe a fait escale dans ce pays africain

Un patrouilleur russe a fait escale dans ce pays africain

L'équipage du patrouilleur Neoustrachimy a effectué une visite dans la principale base navale d'Afrique du Sud, rapporte la marine russe dans un communiqué... 06.10.2024, Sputnik Afrique

Le bâtiment de la flotte russe de la Baltique Neoustrachimy a fait une escale à Simon's Town, la principale base de la marine sud-africaine située dans la province du Cap-Occidental, a annoncé le ministère russe de la Défense.Des manœuvres ont été effectuées en collaboration avec les navires des marines sud-africaine et chinoise et des éléments d'organisation des communications entre navires ont été élaborés.Pendant le séjour, l'équipage se ravitaillera en eau, carburant et nourriture. Il procédera également à une inspection technique du navire avant de poursuivre sa mission.Le navire a en outre défilé lors d'un festival naval.

