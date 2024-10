https://fr.sputniknews.africa/20241006/un-an-du-conflit-arme-israelo-palestinien-des-milliers-de-manifestants-se-sont-rassembles-au-cap-1068572387.html

Un an de l'escalade à Gaza: des milliers de manifestants rassemblés au Cap

Certains brandissaient des drapeaux palestiniens, tandis que d'autres portaient des pancartes accusant Israël de génocide. ▪️Des manifestants ont exprimé leur... 06.10.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/07/1062608573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97570d55a22a2b2fe4cfc6b46e1038af.jpg

Les participants à la marche, qui a eu lieu le 5 octobre, ont demandé la fin du conflit.️Organisée par la Palestine Solidarity Campaign, la marche s’est achevée près de bâtiment du parlement.Attaques du HamasLe 7 octobre 2023, le Hamas avait mené une série d'attaques dans le sud d'Israël depuis la bande de Gaza, faisant 1.189 morts et faisant 251 otages, dont des femmes et enfants. Israël avait alors déclenché d'intenses bombardements sur l'enclave. L’opération terrestre avait débuté à Gaza le 27 octobre.À ce jour, l'opération de Tsahal y a fait environ 42.000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Les hostilités s'étendent désormais au Liban voisin. Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, a été tué fin septembre.

