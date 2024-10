https://fr.sputniknews.africa/20241006/liran-et-beyrouth-annulent-temporairement-tous-les-vols-1068573205.html

L'Iran et Beyrouth annulent temporairement tous les vols

L'Iran a annoncé l'annulation de tous les vols entre ce dimanche 6 et le lundi 7 octobre, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, indique... 06.10.2024, Sputnik Afrique

Les vols dans les aéroports iraniens ont été annulés en raison de restrictions de dimanche soir 21h à lundi matin 6h, a déclaré ce dimanche Jafar Yazerloo, représentant officiel de l'Organisation de l'aviation civile du pays, selon l'agence Mehr.Les changements de vol et les modes de remboursements des billets seront annoncés ultérieurement.Ces reports de vols interviennent dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Israël a effectué plusieurs frappes au Liban, l'une d'entre elles tuant le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le 27 septembre. Tel-Aviv a par la suite annoncé vouloir mener une opération terrestre, confirmant que des troupes avaient fait des incursions au-delà de la frontière.L'aéroport international de Beyrouth a aussi annulé ce dimanche tous les vols à partir de 21h00 heure locale jusqu'au 7 octobre à 06h00, selon l'Autorité de l'aviation civile.Le 1er octobre dernier, l'Iran avait tiré entre 200 et 500 missiles contre le territoire israélien, certains visant les bases militaires de Nevatim et de Tel Nof en réponse aux meurtres des responsables du Hamas, du Hezbollah et du CGRI, ainsi qu'à l'intensification des frappes contre le Liban et la bande de Gaza. Le Premier ministre Netanyahou a indiqué qu'Israël avait "le devoir et le droit de se défendre et de répondre à ces attaques".

