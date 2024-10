https://fr.sputniknews.africa/20241006/le-soudan-a-recu-14-million-de-doses-de-vaccin-contre-le-cholera-1068563700.html

Le Soudan a reçu 1,4 million de doses de vaccin contre le choléra

Le Soudan a reçu 1,4 million de doses de vaccin contre le choléra

Le ministère soudanais de la Santé a annoncé le 5 octobre avoir reçu 1,4 million de doses de vaccin contre le choléra de la part d'organisations...

Selon un communiqué citant Haïtham Mohamed Ibrahim, le ministre de la Santé, 1.407.200 doses ont été fournies par l'Alliance mondiale pour les vaccins, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Les vaccins seront distribués dans trois États, ceux du Nil, de Kassala et d’Al-Qadarif, pour immuniser 1.058.545 personnes âgées d'un an et plus, a précisé le ministre, ajoutant que les efforts pour fournir des vaccins à d'autres zones touchées se poursuivront.Depuis que l'épidémie a été officiellement déclarée le 17 août, le ministère a signalé 20.398 cas de choléra et 597 décès.Les autorités ont imputé cette recrudescence à la détérioration des conditions environnementales causée par le conflit en cours et l'utilisation d'eau contaminée.

