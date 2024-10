https://fr.sputniknews.africa/20241006/le-ghana-voit-sa-dette-exterieur-baisser-de-37--1068569266.html

Le Ghana voit sa dette extérieure baisser de 37%

Le Ghana voit sa dette extérieure baisser de 37%

Approuvée par plus de 90% des détenteurs d’obligations, cette décote est historique, car c’est la plus importante jamais enregistrée sur une dette africaine. 06.10.2024, Sputnik Afrique

Après plus d’un an de discussions, le Ghana est parvenu à un accord avec les détenteurs internationaux d’obligations pour la restructuration de sa dette extérieure qui s’élève à 13 milliards de dollars, relate Ecofin."La République du Ghana apprécie le soutien continu de ses détenteurs d'obligations tout au long de ce processus. Ce succès reflète non seulement un engagement commun à rétablir la viabilité de la dette, mais ouvre également la voie à une normalisation des relations du Ghana avec les marchés financiers", a déclaré le gouvernement ghanéen.Depuis 2022, le pays était en défaut de paiement sur une bonne partie de sa dette extérieure, suite à des difficultés économiques.

