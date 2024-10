https://fr.sputniknews.africa/20241006/des-cercueils-finement-peints-vieux-de-4000-ans-decouverts-en-egypte-1068567832.html

Des cercueils finement peints vieux de 4.000 ans découverts en Égypte

Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé la découverte de la chambre funéraire d'une fille d'un gouverneur de la région d'Assiout en... 06.10.2024, Sputnik Afrique

Une mission égypto-allemande a mis au jour une chambre funéraire d'une femme nommée Edi, fille de Jifai-Hapi, un gouverneur d'Assiout en Haute-Égypte, sous le règne de Sésostris Ier (1991–1778 av. J.-C.), pharaon de la XIIe dynastie, a annoncé le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.La chambre, située dans la tombe du père de la défunte, contenait deux cercueils en bois décorés, ornés de textes décrivant le voyage vers l'au-delà. Des vases canopes et des statues en bois ont aussi été découverts. Des études préliminaires suggèrent qu’Edi est morte avant l’âge de 40 ans et souffrait d’une malformation congénitale du pied.Selon les autorités égyptiennes, la nécropole de de Jifai-Hapi est considérée comme la plus grande tombe non royale en Egypte de l'époque. Ce qui indique que le gouverneur d’Assiout était l'un des gouverneurs les plus importants des provinces de l'Égypte Ancienne.

