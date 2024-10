https://fr.sputniknews.africa/20241006/ces-regions-dafrique-sont-les-plus-menacees-par-la-montee-des-eaux-1068569523.html

Ces régions d'Afrique sont les plus menacées par la montée des eaux

Les pays riverains de la mer Rouge et de l'océan Indien occidental sont les plus susceptibles d'être exposés à la montée des eaux, avertit un rapport de... 06.10.2024, Sputnik Afrique

L'élévation du niveau des mers autour du continent africain se poursuit, son taux est proche ou légèrement supérieur à la moyenne mondiale de 3,4 mm par an. De nombreux pays côtiers du continent sont menacés, selon un rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).Entre 1993 et 2024, les plus fortes élévations ont concerné:Les pays du nord de l'Afrique sont moins concernés. L'élévation en Méditerranée du sud s'élève à 3 mm/an.

