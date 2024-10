https://fr.sputniknews.africa/20241006/ce-port-africain-signe-un-accord-pour-creer-une-zone-industrielle--1068571296.html

Ce port africain signe un accord pour créer une zone industrielle

Ce port africain signe un accord pour créer une zone industrielle

Le port autonome de Douala a signé un accord avec le fonds d'investissement ARISE IIP pour construire une zone industrialo-portuaire sur 517 hectares, selon un... 06.10.2024, Sputnik Afrique

Une zone portuaire industrielle sera mise en place à Dibamba grâce à un accord de partenariat signé par le port camerounais de Douala avec le fonds d'investissement ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) basé en Afrique, a annoncé ce dernier.L’accord prévoit la mise en place d'une plateforme couvrant 517 hectares, qui comprendra:La zone sera reliée au port de Douala par la route nationale N3 et des voies maritimes.L’objectif est de développer des chaînes de valeur axées sur la transformation des ressources locales, notamment dans l’agro-industrie, le bois, les matériaux de construction et les produits pharmaceutiques."En combinant notre expertise avec celle de nos partenaires du Port Autonome de Douala, nous sommes prêts à créer un écosystème industriel de classe mondiale qui valorisera les ressources locales, attirera d'importants investissements internationaux et générera des milliers d'emplois", a déclaré Gagan Gupta, fondateur d'ARISE IIP, selon ce communiqué.

