Production de brut: le Nigeria vise 4 millions de barils par jour d'ici 2030, contre 1,3 aujourd'hui

La production du gaz doit elle aussi accroître pour atteindre 10 milliards de pieds cubes, a annoncé la conseillère spéciale du Président sur l’énergie. 05.10.2024, Sputnik Afrique

Cet objectif est soutenu par de nouvelles incitations fiscales qui doivent prendre effet immédiatement. Elles comprennent: Ces mesures devraient attirer les investissements des compagnies internationales, a précisé Olu Verheijen. De plus, les autorités ont l'intention de débloquer entre 5 et 10 milliards de dollars à court et à moyen terme, a-t-elle ajouté. Le gouvernement du Nigeria entreprend une série de réformes pour améliorer la compétitivité de son industrie pétrogazière, secteur qui reste la principale source de devises étrangères pour le pays, a rappelé la conseillère. Selon elle, ces réformes contribuent à:

